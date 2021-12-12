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Erman Toroğlu Beşiktaş-Kayserispor maçının ilk yarısını değerlendirdi!

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor'u ağırladı. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona ererken, A Spor yorumcusu Erman Toroğlu çarpıcı sözlerle bu devreyi değerlendirdi. Toroğlu, "Kayserispor çabuk geliyor ama çabuk dönemiyor. Geçen sene çok çabuk hücuma çıkan Beşiktaş, bu yıl rakip ağır dönmesine rağmen çıkamıyor. Daha çabuk çıkmalılar, böyle olunca da Kayseri defansı yerini alıyor." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
12.12.2021
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