12 Aralık 2021, Pazar
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Beşiktaş Kayserispor maçı sonrası Önder Karaveli: Oyuncularımız hiç vazgeçmedi
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'u ağırladı ve sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından siyah-beyazlıların antrenörü Önder Karaveli açıklamalarda bulundu. Karaveli, "Sahadaki en güzel şey, oyuncularımızın vazgeçmemesiydi. 82. dakikadan sonra goller atarak bu sonucu değiştirdiler. Kazanma isteğinden hiç vazgeçmediler." dedi. İşte o açıklamalar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
12.12.2021
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