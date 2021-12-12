12 Aralık 2021, Pazar
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın en büyük hoca adayı Portekiz'de! "Tazminatı..."
Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı sürüyor. Yerli ve yabancı birçok isimle görüşen Beşiktaş yönetimi aradığı hocayı Portekiz'de bulabilir. A Spor muhabiri Sercan Dikme son gelişmeleri aktardı. Dikme, "Yerli teknik direktörler arasında 3 isim var. Sivasspor ile aranın bozulmaması için Rıza Çalımbay çok önde durmuyor. Ahmet Nur Çebi ile olan yakın ilişkisinden ötürü Şenol Güneş adaylardan biri. Diğer aday ise Okan Buruk. Yabancı adaylardan birisi ise Stanislav Cherchesov ama en büyük aday Bruno Pinheiro. Küçük bir tazminatı var. Yaklaşık 150-200 bin Euro tazminatı." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
12.12.2021
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