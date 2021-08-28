28 Ağustos 2021, Cumartesi
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Erman Toroğlu Beşiktaş - Karagümrük maçının ilk yarısını yorumladı! "Her şey olabilir"
Son dakika Beşiktaş haberleri: A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Beşiktaş - Karagümrük maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Bu maç her türlü şeye gebe. Her şey olabilir. Karagümrük her an gol atabilecek bir takım." dedi. (BJK spor haberi)
28.08.2021
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