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Beşiktaş'tan orta saha hamlesi! Ogün Şahinoğlu: Sergen Yalçın Gedson Fernandes'i bekliyor

Süper Lig'de geride kalan 3 haftada 7 puan toplayan Beşiktaş'ta gündem orta saha transferine çevrildi. Siyah-beyazlılarda yaşanan son gelişmeleri A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu aktardı. Şahinoğlu, "Beşiktaş'ın hala Gedson Fernandes için Benfica'dan haber beklediğini düşünüyorum. (BJK spor haberleri)
31.08.2021
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