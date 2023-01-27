Erman Toroğlu Beşiktaş - Alanyaspor maçının ilk yarısını değerlendirdi! "Defans yapan yok"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş - Alanyaspor maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Beşiktaş'ta biraz fazla hücumcu var defans yapan yok. Alanyaspor tek toplarla geçtiği zaman Beşiktaş defansına sorun yaratıyor. Beşiktaş şampiyonluğa gidecekse ikiyi yapması lazım" ifadelerini kullandı.
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