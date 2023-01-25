Beşiktaş Aissa Laidouni'yi transfer etmek istiyor!
Beşiktaş, Ferencvaros forması giyen Aissa Laidouni ile ilgileniyor. Siyah-beyazlı ekip Tunuslu oyuncuyu bonservisiyle kadroya katmak istiyor. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. İşte detaylar...
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