Erman Toroğlu Adana Demirspor Beşiktaş maçının ilk yarısını değerlendirdi!
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadelenin ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Maç bayağı zorlaştı. Maçın ikinci yarısında kırmızı kartlar çıkabilir. Gidişat onu gösteriyor." şeklinde konuştu. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:33
Toroğlu'dan ilk yarı yorumu! "Gidişat onu gösteriyor" 14 Şubat 2022 | 12:00
00:58
Pjanic'e ilginç benzetme! "Kolayı tercih etti" 14 Şubat 2022 | 12:00
01:06
Beşiktaş yönetimi yıldız oyuncunun bonservisini alacak mı? Aradaki fark... 14 Şubat 2022 | 12:00
01:35
Teixeira'ya flaş eleştiri! "3 haftadır..." 14 Şubat 2022 | 12:00
01:11
Josef ve Pjanic krizi nasıl çözülecek? "Bu orta saha ile..." 14 Şubat 2022 | 12:00
04:14
Beşiktaş yönetimi Adana'ya akın etti! İşte sebebi... 13 Şubat 2022 | 12:00
02:15
Dolmabahçe'de kupa öncesi son durum! İlk 11'de sürpriz isim 10 Şubat 2022 | 12:00
02:00
İşte Beşiktaş'ın temel sorunu! "Batshuayi ve Alex..." 07 Şubat 2022 | 12:00