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Erman Toroğlu Adana Demirspor Beşiktaş maçının ilk yarısını değerlendirdi!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadelenin ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Maç bayağı zorlaştı. Maçın ikinci yarısında kırmızı kartlar çıkabilir. Gidişat onu gösteriyor." şeklinde konuştu. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

14 Şubat 2022 | 09:29
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