BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş yönetimi yıldız oyuncunun bonservisini alacak mı? Aradaki fark...
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen siyah beyazlı kulüp ilk olarak iç transferde çözüme ulaşma hedefinde. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu son durumu paylaştı. Son haftaları saymazsak Can Bozdoğan'ın 1.8 milyon Euro'luk bonservis bedeli ödenecekti. Ancak yönetimden bazı isimlerle görüştüğümde bu bedelin fazla geldiğini söylediler. Gelecek hafta Ceyhun Kazancı, Almanya'ya gidecek ve Schalke yönetimi ile masaya oturacak. " dedi. | Beşiktaş haberleri ( BJK spor haberi )
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