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Ergin Aslan'dan Beşiktaş itirafı! "Sergen Yalçın ve Murat Şahin..."

Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu Ergin Aslan, Beşiktaş'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Aslan, "Sergen Yalçın oyuncularla iletişimini çok iyi ayarlar. Mesela oyundan çıkan oyuncu ile daha çok Murat Şahin ilgilenir ve o kızgınlık görüntülerini vermez." dedi. (BJK spor haberleri)
07.03.2021
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