Sergen Yalçın Beşiktaş - Gaziantep FK maçı sonrası konuştu! "Kontrol tamamen bizdeydi"
Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK'yı Aboubakar'ın attığı gollerle 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Yalçın, "Böyle zorlu bir rakibe karşı, iyi bir takıma karşı üstün bir oyunla 3 puan almak gerçekten bizi çok mutlu etti. Özellikle takımın oyunundan, bireysel performanslardan, takım savunması anlamındaki yaptığımız işler bugün beni çok memnun etti. Skordan da oyundan da çok memnunum. Oyunun tamamen kontrolü bizdeydi. İkinci golden sonra skoru çok daha artırabilirdik ama maalesef pozisyonlarda biraz rahat davranınca istediğimiz gibi sonuçlandıramadık. Bugün için en üzücü taraf, harcadığımız pozisyonlardı. Ama 90 dakikanın tamamında rakibe tek pozisyon dahi vermedik, en önemli taraf buydu. Demek ki oyuncular nerede oynadığımızın, hangi pozisyonda olduğumuzun farkında. İnşallah yola da bu şekilde devam ederiz" açıklamasını yaptı.
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