Ergin Aslan: Vida banka hesabına baksın morali düzelir

A Spor yorumcusu Ergin Aslan Transfer Raporu programında Beşiktaş gündemini değerlendirdi. Aslan "Bazı yorumlar okuyorum, Vida'ya mobbing yapılıyor, sürekli git deniyor diye. 3.5 milyon Euro verilen adam bir de motive mi edilecek? Banka hesabına baksın morali düzelir." ifadelerini kullandı.

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