Erdal Torunoğulları: Karius oynanmayan ayların parasını istedi

Beşiktaş Yöneticisi Erdal Torunoğulları, Alman kaleci Loris Karius'un alacakları ve sözleşmesini feshetmek için FIFA'ya gittiğini açıkladı. Torunoğulları, Talisca'yla görüştüklerini de söyledi.

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