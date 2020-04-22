22 Nisan 2020, Çarşamba

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Beşiktaş için Nicolas Gaitan iddiası

Beşiktaş'ın Lille'de forma giyen Arjantinli Nico Gaitan'ı takibe aldığı iddia edildi. Tecrübeli futbolcunun, Fransız ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
22.04.2020
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