Erdal Torunoğulları: Gökhan Caner ve Atiba ile sözleşme yenilemek istiyoruz

Beşiktaş'ın yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları, sezon sonunda kontratları bitecek olan Gökhan, Caner ve Atiba ile sözleşme yenilemek istediklerini söyledi.

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