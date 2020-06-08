08 Haziran 2020, Pazartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Volkan Demir: Caner Erkin ve Gökhan Gönül Beşiktaş'ta kalmak için şartları zorlar

A Spor yorumcusu Volkan Demir, Lige Doğru programında Beşiktaş'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Demir, siyah-beyazlı takımla sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan ve eski takımları Fenerbahçe'ye dönecekleri konuşulan Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün Beşiktaş'ta kalmak için şartları zorlayacaklarını söyledi.
08.06.2020
ABONE OL

DİĞER
Caner ve Gökhan Beşiktaş'ta kalmak için şartları zorlar "Caner ve Gökhan Beşiktaş'ta kalmak için şartları zorlar" 08.06.2020
Beşiktaş'ta kaleyi kim koruyacak? Sergen Yalçın kararını verdi Beşiktaş'ta kaleyi kim koruyacak? Sergen Yalçın kararını verdi 08.06.2020
Beşiktaş Güven için 6 milyon Euro istedi Beşiktaş Güven için 6 milyon Euro istedi 08.06.2020
Beşiktaş'ta Elneny krizi çözüldü Beşiktaş'ta Elneny krizi çözüldü 08.06.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Fatih Hakan Avşar: Ciddi başarı bekliyoruz Fatih Hakan Avşar: Ciddi başarı bekliyoruz 08.06.2020
Boateng'den ırkçılık protestolarına destek Boateng'den ırkçılık protestolarına destek 07.06.2020
Gökhan Gönül yüzde 51 ihtimalle Beşiktaş'tan ayrılacak "Gökhan Gönül yüzde 51 ihtimalle Beşiktaş'tan ayrılacak" 06.06.2020
Beşiktaş'ta Elneny gözden çıkarıldı Beşiktaş'ta Elneny gözden çıkarıldı 06.06.2020
Beşiktaş'ta beklenen indirim olmadı Beşiktaş'ta beklenen indirim olmadı 06.06.2020
Beşiktaş sol beke Rıdvan Yılmaz'ı hazırlıyor Beşiktaş sol beke Rıdvan Yılmaz'ı hazırlıyor 06.06.2020
Beşiktaş'a N'Koudou'dan kötü haber Beşiktaş'a N'Koudou'dan kötü haber 06.06.2020
Beşiktaş'ta bağış kampanyası yolda Beşiktaş'ta bağış kampanyası yolda 05.06.2020
Adem Ljajic: Kalan 8 maçı kazanmak istiyoruz Adem Ljajic: Kalan 8 maçı kazanmak istiyoruz 04.06.2020
Beşiktaş'tan Galatasaray'a yanıt Beşiktaş'tan Galatasaray'a yanıt 04.06.2020
Dört Büyükler en çok bekte zorlanacak Dört Büyükler en çok "bek"te zorlanacak 03.06.2020
Beşiktaş'tan Fenerbahçe taraftarına jest Beşiktaş'tan Fenerbahçe taraftarına jest 03.06.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den yılın transfer bombası! Ağustosta imzaya gelecek
Okan Buruk'tan Fenerbahçe'nin teklifine şok yanıt! Emre Belözoğlu...
Hasan Ali Kaldırım Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı
Fenerbahçe'den transferde Beşiktaş'ın eski yıldızına kanca!
Fenerbahçeli yıldız ayrılığını resmen açıkladı!
Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör