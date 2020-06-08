Volkan Demir: Caner Erkin ve Gökhan Gönül Beşiktaş'ta kalmak için şartları zorlar

A Spor yorumcusu Volkan Demir, Lige Doğru programında Beşiktaş'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Demir, siyah-beyazlı takımla sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan ve eski takımları Fenerbahçe'ye dönecekleri konuşulan Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün Beşiktaş'ta kalmak için şartları zorlayacaklarını söyledi.

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