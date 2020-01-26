26 Ocak 2020, Pazar
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Emre Kocadağ: Beşiktaş ağlamaz
Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Kocadağ, "Beşiktaş ağlamaz, Beşiktaş bu saatten sonra masaya yumruğunu vurup, yıkıp geçecek." ifadelerini kullandı.
26.01.2020
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