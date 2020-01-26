26 Ocak 2020, Pazar

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Ahmet Nur Çebi: Henüz bir isimle anlaşmamız olmadı

Süper Lig'de İzmir'de Göztepe ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi önemli açıklamalarda bulundu. Bir restoranın açılışına katılan Çebi, teknik direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından henüz yeni bir oluşuma gitmediklerini söyledi. Avcı ile yapılan görüşmeler hakkında bilgiler veren Çebi, "Benim açıkçası şahsen beklediğim bir toplantı değildi. Abdullah Avcı yorgun ve mutsuz olduğu halde toplantıya geldim. Konuşmalar sonucunda hocanın mutsuz olması, kamuoyunun baskı olarak alınan sonuçlardan çok etkilenmesi ister istemez hocayla görüşmemize neden oldu. Bu görüşmede de en doğru yolun iki tarafın yollarını ayırmak olacağını ifade ettik. Abdullah Avcı ile herhangi bir özel konuşmamız olmadı" diye konuştu.
26.01.2020

Göztepe maçının ardından yeni bir oluşum için adımlar atacağını vurgulayan Başkan Çebi, "Alınan sonuçların ardından yeni oluşumla ilgili yönetici arkadaşlarımla pazartesi değerlendirme yapacağız. Çalıştığımız bir hoca mutlaka olacaktır ve kamuoyuna açıklanacaktır. Sportif direktörle sporun idare edilmesinde fayda görüyoruz . Böyle bir oluşumu arzu ediyoruz. Ama bir isim üzerine mutabakat yok. Bunlar haftaya değerlendirilecek. Yanlış bilgi verip değerlendirilme yapılmasını doğru bulmuyorum. Önümüzdeki hafta teknik adam ve yeni oluşum konusu kamuoyuna açıklanacak" ifadelerini kullandı.

"REBOCHO'NUN OPSİYONUNUN KALDIRILMASINI İSTİYORUZ"

Pedro Rebocho'nun opsiyonunun kaldırılmasını istediğini de belirten Ahmet Nur Çebi, "Sporcunun takımıyla yani elinde bonservisini bulunduran kulübüyle görüşme yapıyoruz. Futbolcunun bonservis bedelini çok yüksek bulduğumuz için, ekonomik durumdan dolayı 20 maç üzeri oynaması halinde almamız gerektiğini biliyoruz. Ancak futbolcunun da katkı vermediğini biliyoruz, beklediğimizi bulamadık dolayısıyla futbolcunun opsiyonunun kaldırılmasını istiyoruz. Pazartesi bu konu çözülürse yolumuza devam ederiz" diye konuştu.

"3 AYDA HER ŞEYİ ÇÖZMEMİZ BEKLENİRSE HAKKANİYET OLMAZ"

Ekonomik durumun tüm kulüplerde olduğu gibi Beşiktaş'ta da sıkıntılar oluşturduğunu ifade eden Ahmet Nur Çebi, şu ifadeleri kullandı: "Sıkıntı var. Sportif başarı ekonomi ile paralel yürüyor. Maddi durum daraldıkça aşağı doğru geliyor. Bu işler 5, 10, 15 milyon euro para koymayla mümkün değil. Bazı başkanların para koyulması gerektiği şeklinde demeçleri var. Biz paramızı koyduk ama yeterli değil. Bunlar yapıldı ama yeterli değil. Para koyulmasının talep edilmesi doğru ancak bunun yeterli olmayacağını da beyan etmek istiyoruz. Kampanya gibi konular birlikte yapılmalı. Kulübü kalkındırmak 1-2 kişinin para koymasıyla yetmez. Eski Başkan Fikret Orman'ın açıklamaları oldu. Bunun yeterli olmayacağını kendisi de biliyor. Başkanımızdır, söylemiştir ama yetmez. Hep birlikte olmak zorundayız. Beşiktaş'ı beraber kurtaracağız, birlik ve beraberlik yoksa sonuç sıfır. Kampanya olur, başka formül olur. Geleli 3 ay olmuş, her şeyi çözmemiz beklenirse hakkaniyet olmaz ama yukarı doğru yürüdüğümüz söyleyebilirim."

Çebi, mekanın açılışını genel kurulda yarıştığı Serdal Adalı ile gerçekleştirdi.

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