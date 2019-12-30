30 Aralık 2019, Pazartesi

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Emre Bol: Şampiyonluk adayları içinde kadro kalitesi en düşük takım Beşiktaş

A Spor yorumcusu Emre Bol, Artık Futbol programında Beşiktaş'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Bol, "Şampiyonluk adayları içinde kadro kalitesi en düşük takım Beşiktaş" ifadelerini kullandı.
30.12.2019

Ljajic Beşiktaş'tan ayrılıyor

Şampiyonluk adayları içinde kadro kalitesi en düşük takım Beşiktaş "Şampiyonluk adayları içinde kadro kalitesi en düşük takım Beşiktaş" 30.12.2019
Beşiktaş'ın en istikrarlısı Karius Beşiktaş'ın en istikrarlısı Karius 30.12.2019
Ljajic Beşiktaş'tan ayrılıyor Ljajic Beşiktaş'tan ayrılıyor 30.12.2019
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