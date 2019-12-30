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Beşiktaş'ın en istikrarlısı Karius

Süper Lig'in ilk yarısında Beşiktaş'ta en çok forma giyen isim Loris Karius oldu. Alman file bekçisi 16 maçta 1440 dakika sahada kaldı.
30.12.2019

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı kalede Karius'tan vazgeçmedi. Alman kaleci, ligin ilk yarısında 16 maçta bin 440 dakika sahada kalarak en istikrarlı isim olarak dikkati çekti.

Beşiktaş'ta Caner Erkin 1410, Gökhan Gönül 1345, Domagoj Vida 1333, Adem Ljajic 1196 ve Atiba Hutchinson 1178 dakika süre aldı.

Ligin ilk 6 sırasındaki takımlar arasında en az golü atan Beşiktaş'ta, Burak Yılmaz, Umut Nayir ve Hutchinson ön plana çıktı.

Sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle forma giyemeyen ve aynı sebepten ötürü son haftadaki Gençlerbirliği karşılaşmasında da oynayamayan Burak, 5 gole imza attı.

Zaman zaman ilk 11'de şans bulan umut ise 4 gollük katkı verdi.

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Atiba da fileleri 4 kez havalandırarak en golcü oyuncular arasında yer aldı.

Siyah-beyazlı ekipte Karius'tan sonra en çok süre alan oyuncu olan Caner Erkin, 6 sarı ve bir kırmızı kartla en hırçın isim olarak dikkati çekti.

Beşiktaş'ta Ljajic 5, Jeremain Lens ve Victor Ruiz dörder, Muhammed Elneny 3 sarı ve bir kırmızı, vida ise bir kırmızı kart gördü.

Siyah-beyazlı ekipte 14 maçta 944 dakika süre alan Abdoulay Diaby, ilk yarıyı kart görmeden tamamladı.

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