23 Mayıs 2019, Perşembe
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Emre Bol: "Ben Beşiktaş'ın yerinde olsam tercihimi Abdullah Avcı'dan yana kullanırdım"
Tecrübeli spor yorumcusu Emre Bol, A Spor'da yayınlanan Futbol Meydanı programında Beşiktaş'ın teknik direktör arayışı hakkında youmda bulundu. Bol "Ben Beşiktaş'ın yerinde olsam tercihimi Abdullah Avcı'dan yana kullanırdım" dedi.
23.05.2019
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