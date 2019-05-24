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Zeki Uzundurukan: Beşiktaş'ın yeni hocası yüzde yüz Abdullah Avcı

A Milli Takım'ın başına geçen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlı takıma veda etti. Beşiktaş yönetiminin gelecek sezon takımı hangi hocaya teslim edeceği merak konusu. A Spor yorucusu Zeki Uzundurukan Takım oyunu programında Beşiktaş'ın yeni hocasını açıkladı. Uzundurukan, Medipol Başakşehir Teknik direktörü Abdullah Avcı'nın yüzde yüz Beşiktaş'la anlaşacağını söyledi.
24.05.2019

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