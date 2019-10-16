Elneny'e Çizme'den talip var
Mohamed Elneny, Milan'ın yolunu tutmaya hazırlanıyor. İtalyan basını sezon başında Beşiktaş'ın Arsenal'den kiraladığı Mohamed Elneny'nin Milan'ın radarına girdiğini yazdı...
Çıkan haberlere göre Milan'ın yeni teknik direktörü Stefano Pioli, orta sahadaki problem nedeniyle yönetimden ilk olarak Elneny'nin transfer edilmesini istedi.
Haberde Mısırlı futbolcunun da Beşiktaş'ta mutsuz olduğu ve ocak ayında ayrılmaya sıcak baktığı kaydedildi.
Milan'ın bonservisiyle Elneny'i transfer etmek istediği ve 15 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla ligde sadece Gaziantep maçında forma giyen Elneny gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza almıştı. Mısırlı orta saha oyuncusu UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki Slovan Bratislava ve Wolverhampton karşılaşmalarında ise 90'ar dakika sahada kaldı.
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