16 Ekim 2019, Çarşamba
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Victor Ruiz Galatasaray derbisinde yok
Beşiktaş'a İspanyol stoper Vıctor Ruiz'den kötü haber geldi... Antrenmanda sakatlanan tecrübeli oyuncu yaklaşık 3 hafta forma giyemeyecek.
16.10.2019
Beşiktaş'ta Victor Ruiz şoku yaşanıyor...
Antrenmanda sakatlanan 30 yaşındaki futbolcu'nun sağ bacak alt arka adalesinde zorlanma tespit edildi.
Yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Ruiz, Süper Lig'de Ankaragücü, Galatasaray ve Antalyaspor maçlarında, Avrupa Ligi'nde ise Braga karşılaşmasında oynayamayacak.
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