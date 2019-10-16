17 Ekim 2019, Perşembe
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Beşiktaş'ta sakatlık kabusu
Sezon başından beri sakatlıklarla başı dertte olan Beşiktaş'a milli ara yaramadı... Siyah beyazlılarda Victor Ruiz 4, Gökhan Gönül 2 hafta sahalardan uzak kalacak...
16.10.2019
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