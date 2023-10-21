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Dev derbi öncesi büyük gerginlik!

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak maç öncesi siyah beyazlı taraftarları taşıyan bazı otobüslerin camlarının kırık olduğu görüldü. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

21 Ekim 2023 | 17:48
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