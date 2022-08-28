Oyuncu İbrahim Kendirci'den Valerien Ismael'e tavsiye!
Oyuncu İbrahim Kendirci, A Spor'da 'Yaşasın Haftasonu' programının konuğu oldu. Kendirci, Valerien Ismael'e flaş tavsiyelerde bulundu. İşte o anlar...
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