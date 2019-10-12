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İskoçya'dan Beşiktaş için ilginç iddia

İskoçya basını Gerrard'ın​ Beşiktaş'ın radarında olduğunu iddia etti. İskoçya'nın Daily Record gazetesi Beşiktaş'ın, Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard'ın performansını takip ettiğini aktardı.
12.10.2019

Beşiktaş'ın kötü form dolayısıyla avcı'nın yönetiminden şüpheli olduğunu aktaran gazete, yaklaşan başkanlık seçimine de dikkat çekti. Başkanlık seçimlerinde büyük isimleri vaad olarak vermenin bir strateji olduğuna vurgu yapan Daily Record, seçim sonrası Gerrard için harekete geçilebileceğini belirtti.

Haberde aynı zamanda başkan adaylarının Gerrard dışında dünya çapında önemli isimlerle de temas halinde olduğunu aktardı. Gazetedeki haberde hangi başkan adayının Gerrard'ı yakından takip ettiği ise belirtilmedi. Abdullah Avcı siyah beyazlı ekibin başında tüm kulvarlarda çıktığı 9 karşılaşmada 5 mağlubiyet 2 beraberlik 2 galibiyet almıştı.

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