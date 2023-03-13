Çarpıcı Beşiktaş yorumu! "Bu skor fevkalade"
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaştı ve mücadeleyi 2-0'lık skorla kazandı. A Spor yorumcusu Kartal Yiğit, bu maçı çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. Yiğit, "Yıllardır Başakşehir deplasmanında zorlanan ve istenmeyen sonuçlar alan Beşiktaş için skor fevkalade." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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