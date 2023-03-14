Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten sakatlık sözleri!
Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sakat oyuncuların son durumunu basın mensuplarına aktaran deneyimli çalıştırıcı, Ghezzal'ın antrenmanlara başladığını ifade etti. Omar Colley ve Tayyip Talha'nın ise idmanda yer almayacağını belirtti. İşte açıklamalarının tamamı... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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