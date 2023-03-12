BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan flaş kırmızı kart yorumu! "Kul hakkı yiyorsunuz"
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Adnan Januzaj'ın gördüğü kırmızı kart pozisyonunu yorumladı. Toroğlu, "Bu oyuncu nasıl dursun? Biri bana söylesin. Adam dağılmış. Denize düşüyor. Şu şekilde merdivenden kaysan kafanı vurup ölürsün. Tamamen kayıyor. Futbolcuya kayarım. O zaman tamam. Bunun hiç alakası yok. Sarı vermem buna günah. Sarı versem kırmızı veririm. Bu hareket sarılık hareket değil. Bu pozisyon devam eder. Hakem devam ediyor. Sonra Serkan Tokat VAR'a çağırıyor ve tokatlıyorlar." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri
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