Çarpıcı Beşiktaş sözleri! "Şampiyonluk ihtimali..."
Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında İstanbulspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti ve üst üste 3. galibiyetini almış oldu. Liglerde milli araya girilirken, siyah-beyazlılardaki son durumu A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu değerlendirdi. Şahinoğlu, "Beşiktaş için şampiyonluk inanılmaz derecede zor bir ihtimal. Sonuç itibarıyla ivme kazanıldı." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleir (BJK spor haberi)
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