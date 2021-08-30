30 Ağustos 2021, Pazartesi
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Canlı yayında açıkladı! Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz transfer mi olacak? (Bjk haberleri)
Süper Lig'de geride kalan 3 hafta sonunda 7 puan toplayan Beşiktaş'ta son olarak takıma dahil edilen Umut Meraş transferinin ardından gözler Rıdvan Yılmaz'a çevrildi. Detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Beşiktaş'ta Sergen Yalçın Rıdvan Yılmaz'ın takımdan ayrılmasına onay vermedi. " dedi. (BJK spor haberleri)
30.08.2021
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