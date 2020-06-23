"Caner Erkin Beşiktaş'tan ayrılacak"

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Caner Erkin'in menajeri Batur Altırparmak, oyuncusunun siyah-beyazlı kulüpten ayrılacağını açıkladı. Tecrübeli sol bekin yerini dolduran yönetim, Aytemiz Alanyaspor forması giyen Fabrice N'Sakala ile anlaşma sağladı. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Mustafa Mandev aktardı.

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