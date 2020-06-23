Ahmet Nur Çebi: Kendi değerlerimizi üretmek zorundayız

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, son haftalarda genç futbolcuların forma şansı bulmasıyla ilgili olarak, "kendi değerlerimizi üretmek zorundayız. Artık işin matematiği ve gerçeği bunu gerektiriyor" dedi.

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