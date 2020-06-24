24 Haziran 2020, Çarşamba

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Beşiktaş ile Boateng yol ayrımında

Beşiktaş, yarım sezonluğuna kiralanan Boateng ile yüksek maliyeti nedeniyle devam etmeme kararı aldı...
24.06.2020
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