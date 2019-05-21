21 Mayıs 2019, Salı

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Burak Yılmaz sustu Beşiktaş yarıştan koptu

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın gol yollarındaki suskunluğu Beşiktaş'ı da etkiledi. Siyah beyazlılar son üç haftada lig ikinciliğine oturma fırsatını geri tepti.
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