21 Mayıs 2019, Salı
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Beşiktaş'tan Kagawa ve Ljajic açıklaması
Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Umut Güner, Kagawa ve Ljajic transfer durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
21.05.2019
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