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Beşiktaş'ta savunma alarm veriyor

Beşiktaş son haftasına girilen Spor Toto Süper Lig'de, geçtiğimiz 6 yılın en kötü savunma performansını sergiledi.
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