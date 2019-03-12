12 Mart 2019, Salı

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Burak Yılmaz ofsayttan kurtuldu

Golleri kadar ofsayta çok fazla yakalanması nedeniyle adından sıkça bahsettiren Burak Yılmaz, Beşiktaş'a geldiğinden bu yana büyük bir değişim yaşıyor...
12.03.2019

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