12 Mart 2019, Salı
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Karius'un yerine genç Utku
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, performansı nedeniyle eleştirilen Loris Karius'un yerine Göztepe maçında kalede genç Utku Yuvakuran'ı oynatması bekleniyor.
12.03.2019
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