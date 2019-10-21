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Burak Yılmaz derbide yok
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku yaşanıyor... Tecrübeli futbolcu, sakatlığı sebebiyle bu hafta UEFA Avrupa Ligi'ndeki Braga maçı ve Süper Lig'deki Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
21.10.2019
Beşiktaş'ta Ankaragücü maçında sakatlanan Burak Yılmaz, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
Ankaragücü karşılaşmasının 66. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadelede sakatlanan tecrübeli futbolcu, yerini Umut Nayir'a bırakmıştı.
Golcü futbolcu sezon başında da sakatlığı sebebiyle bir süre forma giyememişti.
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