25 Ağustos 2021, Çarşamba

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Son dakika Beşiktaş haberleri: N'Sakala sahalara ne zaman dönecek? Resmi açıklama geldi

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Kulüp Doktoru Kerem Ükü, Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Gaziantep FK maçında yaşadığı rahatsız nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırılan Fabrice N'Sakala'nın sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. Ülkü, "Yaptığımız detaylı analizlerin ardından N'Sakala'nın vücudunda kalbini ya da beynini etkileyecek bir sorun olmadığını gördük. Oyuncumuzun sağlığı gayet iyi ancak tedbir amaçlı gözlemlerimize devam edeceğiz. Oyuncumuzu milli aradan sonra çalışmalara geri döndürmek istiyoruz." dedi. (BJK spor haberi)
25.08.2021
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