TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Angel Di Maria ve Mario Hermoso harekatı
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Beşiktaş, Benfica forması giyen Angel Di Maria ve Atletico Madrid forması giyen Mario Hermoso'yu kadrosuna katmak için harekete geçti. Transfer gelişmesiyle ilgili detayları A Spor muhabiri Furkan Yıldız aktardı. (BJK spor haberi)
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