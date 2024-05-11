Hasan Arat Türkiye Kupası final maçını hangi statta oynamak istediklerini açıkladı!
Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Maçın hangi stadyumda oynanacağı merak edilirken Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasını hangi statta oynamak istediklerini açıkladı. İşte detaylar...
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