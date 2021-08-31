31 Ağustos 2021, Salı
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Sergen Yalçın'dan güldüren sözler: Lanet olsun Necip'i oyuna sokalım (Bjk spor haberleri)
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yalçın, Süper Lig'de Karagümrük ile karşı karşıya geldikleri mücadelede Salih Uçan'ın oyundan atılmasının ardından yaşanan yabancı sayısı tartışmasına açıklık getirdi. Tecrübeli hoca, "Oyuna yabancı oyuncu alacaktık ama hakem sahada 3 Türk olmak zorunda dedi. Lanet olsun Necip'i oyuna sokalım diye talimat verdim" dedi .(BJK spor haberleri)
31.08.2021
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