04 Haziran 2019, Salı
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Fenerbahçe'yle anılan Fejsa için Beşiktaş da devrede
Adı Fenerbahçe'yle anılan Ljubomir Fejsa için Beşiktaş da devreye girdi. Beşiktaş transfer için 3 milyon Euro'luk bütçe ayırdı ve bu teklifi Benfica'ya iletti. Fenerbahçe'nin şartları Beşiktaş'ın bir adım önünde. A Spor Muhabiri Hakan Gündoğar, A Spor canlı yayınına bağlanarak gelişmeleri ve detayları aktardı.
04.06.2019
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