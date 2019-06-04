04 Haziran 2019, Salı

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Fenerbahçe'yle anılan Fejsa için Beşiktaş da devrede

Adı Fenerbahçe'yle anılan Ljubomir Fejsa için Beşiktaş da devreye girdi. Beşiktaş transfer için 3 milyon Euro'luk bütçe ayırdı ve bu teklifi Benfica'ya iletti. Fenerbahçe'nin şartları Beşiktaş'ın bir adım önünde. A Spor Muhabiri Hakan Gündoğar, A Spor canlı yayınına bağlanarak gelişmeleri ve detayları aktardı.
04.06.2019

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