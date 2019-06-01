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Beşiktaş'tan dikkat çeken paylaşım: Av zamanı!

Beşiktaş Kulübü, Şenol Güneş'in ardından teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile anlaşma sağladı. Resmi açıklamanın yapılması beklenirken siyah beyazlı ekipten dikkat çeken bir paylaşım geldi. Kara Kartal, sosyal medya hesabından "Av zamanı" paylaşımıyla dikkat çekti.
01.06.2019

Kısa bir süre içerisinde resmi açıklamanın gelmesi beklenirken, siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından "Av Zamanı" şeklinde bir paylaşım yapıldı.

Beşiktaş Kulübü, Abdullah Avcı açıklamasının yakında zamanda yapılacağının sinyalini verirken, 55 yaşındaki teknik adam için bayramdan sonra basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.

"KONTRAT SÜRESİ 3 SENE"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, cuma akşamı Başakşehir'den ayrılan Abdullah Avcı ile yaptıkları anlaşmayı duyurdu. Orman, "Abdullah Avcı ile kontrat süremiz 3 sene olacak. İmza töreni bayramdan sonra olur. Resmi açıklamayı yarın yaparız." şeklinde konuştu.

Fikret Orman: Abdullah Avcı hayırlı olsun

"ONLARA MİNNET BORCUMUZ VAR"

Fikret Orman sözlerini, "Avcı üzerinde oy birliğiyle karar verdiğimiz bir isimdi. Parayla alakalı bir talebi olmadı. Ücreti biz söyledik. Parayı konuşan bir hoca değil. Beşiktaş'ın şartları doğrultusunda iyi bir kontrat vermeye çalıştık." ifadeleriyle sürdürdü.

Abdullah Avcı'ya övgülerde bulunan Orman, ""Abdullah Avcı, Şenol (Güneş) hoca gelmeden önce de düşündüğümüz, takdir ettiğimiz bir spor adamı. Beşiktaş'a uygun olduğunu düşündüğümüz bir spor adamı. Futbol çok değişiyor. Bunun yanı sıra hocalık da değişiyor. Artık 30-35 yaşlarında çok başarılı hocalar var. Futbol sadece kadroyu yazıp, '4-4-2 veya 4-2-3-1 oynayacağız.' demek değil. Bunu biz de yaparız. Oyuncuları da yazabiliriz. Teknik direktörlük bu değil. Artık motivasyon ağırlıklı değil de sistem ağırlıklı gidiyor. Abdullah Avcı da bu akımın Türkiye'deki en büyük öncüsü. Çok beğendiğimiz bir hocaydı." diye konuştu.

Fikret Orman konuyla ilgili son olarak "Göksel Gümüşdağ'a teşekkür ediyorum. Onlara minnet borcumuz var. Stadımız yokken bize statlarını açtılar. Onların aralarındaki görüşme bittikten sonra ben devreye girdim. Bizim hep bir dostluğumuz vardı. Onların hocasını ayırtan bir duruma düşmem ben." dedi.

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316 LİG MAÇINDA 148 GALİBİYET

Abdullah Avcı eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Başakşehir Kulübü'nde iki dönemde toplam 10,5 yıl görev yaptı. İlk olarak 2006-07 sezonunda turuncu lacivertli takımın teknik direktörlüğüne getirilen Avcı 55 yıl çalıştıktan sonra ayrılmış 2014-15 sezonu başında tekrar gelmişti. Abdullah Avcı, Istanbul ekibinin başında 105 yılda toplam 431 resmi maça çıktı Avcı yönetimindeki turuncu lacivertliler.

Süper Lig'deki 316 maçta 148 galibiyet, 82 beraberlik 86 mağlubiyet aldı. Türkiye Kupası'ndaki 63 maçta 29 galibiyet 22 beraberlik ve 12 yenilgilik istatistik tutturan Avcı, Avrupa kupalarında ise son 4 yılda mücadele etti.

Şampiyonlar Ligi on elemesinde 4 ve Avrupa Liginde 14 olmak üzere Avrupa kupalarında 18 maçta takımını yöneten Avcı, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.

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