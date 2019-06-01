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Abdullah Avcı resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile resmi sözleşme imzalandığını duyurdu.
01.06.2019

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Futbol A Takımı'mızın teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Abdullah Avcı'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin der, çalışmalarında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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