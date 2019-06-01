01 Haziran 2019, Cumartesi
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Abdullah Avcı resmen Beşiktaş'ta
Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile resmi sözleşme imzalandığını duyurdu.
01.06.2019
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Futbol A Takımı'mızın teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Abdullah Avcı'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin der, çalışmalarında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
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