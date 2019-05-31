Abdullah Avcı Beşiktaş Fulya Tesisleri'ne geldi! İşte ilk görüntüler

Beşiktaş ile anlaşma sağlayan teknik direktör Abdullah Avcı, altyapı antrenörleriyle görüşmek üzere Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'ne geldi. Beşiktaş yöneticisi Ahmet Ürkmezgil, tecrübeli teknik adam ile ilgili A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Ahmet Ürkmezgil'in açıklamaları şu şekilde:

"Kulübümüz ve hocamız için hayırlısı olsun. Abdullah Avcı yıllardır çok sevdiğim bir dostum. Kan değişiklikleri hep iyi olmuştur. Abdullah Avcı disipliniyle, çalışmasıyla, duruşuyla ve istikrarıyla takdir ettiğimiz bir hoca. Yıllardır çalışmak istediğimiz bir insandı. Abdullah Hoca'nın da şampiyonluk konusunda amiyane tabirle açlığının bulunması ve bizim de şampiyonluk istememizle daha doğru bir sonuca gideceğimizi düşünüyoruz. Bizim için çok doğru bir hoca."

Ürkmezgil, Abdullah Avcı ile ilgili resmi açıklamanın en kısa süre içerisinde geleceğini söyledi.